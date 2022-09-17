Вашингтон, , 06:24 — REGNUM США и киевский режим ведут переговоры по поводу поставок Киеву многофункциональных истребителей F-16, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, а также разведывательно-ударных беспилотников (БПЛА) MQ-1C Grey Eagle. Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание Politico.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Журналисты отмечают, что характер указанных контактов носит «закулисный» характер: нацистское правительство якобы переходит от «громких призывов» по передаче техники «к более тихим консультациям». В Politico объясняют такое поведение Киева тем, что США призвали бандеровский режим сосредоточится на самых насущных военных потребностях.

В Вашингтоне опасаются, что Киев может столкнуться с большими трудностями из-за содержания дорогостоящего оружия, о поставках которого постоянно просит у Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель киевского режима Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и США обсуждают передачу в распоряжение ВСУ ракет большей дальности.

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