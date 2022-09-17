Токио, , 06:10 — REGNUM Из токийского аэропорта Ханэда 17 сентября вылетел самолёт с императором Японии Нарухито и его супругой Масако, направившимися в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II. Об этом сообщает телеканал NHK.

Император Нарухито и императрица Масако Go.jp

В аэропорту императорскую чету провожали наследный принц Акисино и принцесса Кико. Отмечается, что это первая поездка Нарухито за границу в качестве императора. На время отсутствия императора в стране его будет временно представлять Акисино.

19 сентября, сразу после завершения похорон, Нарухито и Масако вылетят обратно в Японию.

Как сообщало ИА REGNUM, японская императорская чета будет представлять Страну восходящего солнца на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, которые состоятся в Лондоне 19 сентября.

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