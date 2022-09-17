Страсбург, Франция, 17 сентября, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Россия с 16 сентября окончательно перестала находиться под юрисдикцией Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Соответствующее решение по изменению статута страны было принято Комитетом министров Совета Европы еще в марте 2022 года.

CherryX Зал заседания ЕСПЧ

ЕСПЧ начал принимать и рассматривать дела по РФ с 1998 года, когда российские власти ратифицировали Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. За весь прошедший период времени судебная инстанция 24 раза выносила решения, которые были против России. ЕСПЧ больше не принимает новые заявления по РФ на действия, совершенные после 16 сентября.

Однако суд не откажет в приеме жалоб, поданным по нарушениям, которые были совершены до указанной даты, а также продолжит контролировать ход исполнения по своим ранее вынесенным постановлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня российский президент Владимир Путин подписал законы, согласно которым Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека.

11 июля председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что по тысячам жалоб в ЕСПЧ от жителей республики не было вынесено решений.