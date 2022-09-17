Аляска, США, 17 сентября, 2022, 05:28 — ИА Регнум. На западное побережье Аляски в ближайшее время обрушится мощный шторм, который может привести к наводнениям и отключениям электричества в прибрежных населённых пунктах. Об этом 16 сентября сообщает агентство Bloomberg.

Brocken Inaglory Шторм

По мнению климатолога Рика Томана из Аляскинского университета в Фэрбенксе, «это шторм исторического масштаба».

Рик Томан «Через десять лет люди будут вспоминать о сентябрьском шторме 2022 года как о знаковом событии».

По данным Национальной метеорологической службы США, сформировавшиеся в некоторых районах Берингова моря ураганные ветры обрушат на побережье прибойные волны, которые могут вызвать наводнения и отключение электричества. В расположенных в 145 километрах от города Ном небольших населённых пунктах Элим и Коюк уровень воды может на пять метров превысить норму.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах объявили предупреждение в связи с приближением тропического шторма «Фиона».