Бишкек, 17 сентября, 2022, 00:24 — ИА Регнум. По меньшей мере 24 гражданина Киргизии стали жертвами вооруженного конфликта, который разгорелся 16 сентября на границе республики с Таджикистаном, сообщили в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

В ведомстве уточнили, что все 24 тела находятся в учреждениях здравоохранения Баткенской области. В минздраве добавили, что в ходе конфликта также пострадали не менее 87 граждан Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября первый заместитель полномочного представителя президента Киргизии Маруфхан Тулаев заявил о том, что примерно 120 тысяч жителей сел Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области, которые находятся в приграничной с Таджикистаном зоне, были эвакуированы в Кадамжайский район маршрутом, проходящим через узбекский анклав Сох.

Секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов отметил, что ответственность за боестолкновения на границе с Таджикистаном лежит на таджикских военных.