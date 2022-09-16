Приштина, Сербия, 17 сентября, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Депутат парламента Косово из рядов Альянса за будущее Косово Бек Бериша, возглавляющий комиссию по безопасности в парламенте Косово, 16 сентября заявил, что недавние кибератаки на сайты албанских властей Косово совпали по времени с принятием правительством Косово законопроекта о кибербезопасности.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бериша бездоказательно назвал совершенные кибератаки «частью гибридной войны, которую Россия финансирует и ведет посредством Сербии».

Бериша заявил о необходимости создания агентства по вопросам кибербезопасности в Косово.

Ранее поступили сообщения о взломе страницы депутата парламента Косово из рядов Демократической лиги Косово Антона Чуни в социальных сетях.