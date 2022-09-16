Майнц, Германия, 17 сентября, 2022, 00:03 — ИА Регнум. 16 сентября «Майнц» в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги 2022/23 сыграл вничью с берлинский «Гертой». Встреча, проходившая в Майнце на стадионе «Кофас Арена», завершилась со счетом 1:1.

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Первый мяч на 30-й минуте встречи забил 25-летний французский хавбек Лука Тузар после передачи Чидеры Эджуке — 0:1. На 90+4-й минуте вышедший на замену Антони Каси восстановил равновесие в счете — 1:1.

Составы команд:

«Майнц-05»: Центнер, Кариколь (Каси, 54’), Лейч, Белл (Баркок, 79’), Фернандеш (да Кошта, 59’), Видмер, Сон, Баррейру, Фюльжени (Мустафа, 46’), Кор, Онисиво.

«Герта»: Кристенсен, Уремович, Кенни, Кемпф (Дардаи, 46’), Платтенхардт (Миттельштадт, 55’), Бетью (Рихтер, 72’), Тузар, Шуньич, Лукебакио (Дарида, 72’), Канга, Эджуке (Пекарик, 83’).

«Майнц», набрав 11 очков, временно поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Герта» с шестью очками располагается на 12-й позиции.