Питешти, Румыния, 16 сентября, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Десятки радикалов попытались сорвать церемонию открытия памятника сотрудникам румынских спецслужб времен коммунистического лидера страны Николае Чаушеску — «Секуритате» в городе Питешти на юге Румынии. Об этом 16 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Pixabay.com Флаг Румынии

По свидетельствам очевидцев, группа активистов начала скандировать националистические лозунги и перекрыла путь представителям местной администрации, возлагавшим цветы к новому монументу. Конфликт был урегулирован после вмешательства полиции.

Впоследствии одна из государственных структур Румынии назвала создание соответствующего памятника «провокацией». В период с 1949 по 1952 годы в Питешти находилась тюрьма для политзаключенных. При этом никакого отношения к «Секуритате» это исправительное заведение не имело.