Брюссель, 16 сентября 2022, 23:47 — REGNUM Комиссар Европейской комиссии по вопросам расширения Оливер Вархели 16 сентября заявил, что расширение ЕС на Западные Балканы должно стать самым важным геостратегическим приоритетом Альянса «в эти непростые времена».
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, дипломат отметил, что Европейский союз в рамках экономического и инвестиционного плана выделил 30 млрд евро на ускорение евроинтеграции своих соседей.
Ранее главы МИД Германии, Франции и Польши выступили за отмену въездных виз для граждан Косово, которая, по рекомендации Еврокомиссии, должна была состояться еще в 2018 году.
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