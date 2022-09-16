Брюссель, , 23:47 — REGNUM Комиссар Европейской комиссии по вопросам расширения Оливер Вархели 16 сентября заявил, что расширение ЕС на Западные Балканы должно стать самым важным геостратегическим приоритетом Альянса «в эти непростые времена».

Пресс-конференция Александра Вучича и Оливера Вархели Predsednik.rs

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, дипломат отметил, что Европейский союз в рамках экономического и инвестиционного плана выделил 30 млрд евро на ускорение евроинтеграции своих соседей.

Ранее главы МИД Германии, Франции и Польши выступили за отмену въездных виз для граждан Косово, которая, по рекомендации Еврокомиссии, должна была состояться еще в 2018 году.

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