Манчестер, Великобритания, , 23:39 — REGNUM Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Германии по футболу Илкай Гюндоган высказался об игровой форме одноклубника с 22-летнего центрфорварда Эрлинга Холанда.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

«У нас есть машина для забивания голов. Эрлинг знает, где окажется мяч — он обладает этим чутьем. Он продемонстрировал это в первых нескольких матчах. Для меня это не было неожиданностью. Может, маленьким сюрпризом стало то, что из себя Эрлинг представляет. Он находится рядом со мной в раздевалке, и я вижу его поведение. У него правильный настрой», — цитирует Гюндогана пресс-служба «горожан».

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в девяти матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился 13-ю забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Манчестер Сити» норвежский нападающий выступает с 1 июля 2022 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. Действующее соглашение Холанда с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2027 года.