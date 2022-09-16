Скопье, 16 сентября, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Глава министерства финансов Северной Македонии Фатмир Бесими 16 сентября подчеркнул важность таможенной цифровизации для упрощения внешнеторговых сношений страны.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик подчеркнул, что успешное завершение этого процесса играет критическое значение для получения положительного результата в рамках подготовки к вступлению Северной Македонии в ЕС.

Глава таможенного управления Северной Македонии Славица Кутиров 16 сентября представил проект цифровой трансформации работы таможенников, которая будет осуществлена в рамках интегрального плана по развитию таможенного управления в ближайшие три года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ближайшие два года в Северной Македонии планируют создать агентство по вопросам кибербезопасности.