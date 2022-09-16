Книга писателя-русофоба признана в Белоруссии экстремистской
Минск, 17 сентября, 2022, 00:09 — ИА Регнум. Суд Октябрьского района Витебска признал экстремистским материалом книгуАнатолия Тараса «Краткий курс истории Белоруссии
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Суд
Издание появилось в обновленном «списке экстремистских материалов» на сайте Мининформа Белоруссии.
Как сообщалоИА REGNUM, Анатолий Тарас специализируется на написании антинаучных книг об истории Белоруссии, в которых Россия представляется главным врагом белорусов.