Минск, 17 сентября, 2022, 00:09 — ИА Регнум. Суд Октябрьского района Витебска признал экстремистским материалом книгуАнатолия Тараса «Краткий курс истории Белоруссии IX—XXI вв.». Об этом сообщает издание «Медиазона».

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Издание появилось в обновленном «списке экстремистских материалов» на сайте Мининформа Белоруссии.

Как сообщалоИА REGNUM, Анатолий Тарас специализируется на написании антинаучных книг об истории Белоруссии, в которых Россия представляется главным врагом белорусов.