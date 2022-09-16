Ливерпуль, Великобритания, , 23:02 — REGNUM Английский футбольный клуб «Ливерпуль» не будет расторгать аренду 26-летнего полузащитника сборной Бразилии Артура из «Ювентуса». Об этом 16 сентября сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен игрой 27-летнего хавбека.

В текущем сезоне Артур принял участие лишь в одном матче за «Ливерпуль» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 13 минут.

Артур выступает за «Ювентус» с 1 сентября 2020 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 76 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в 18 миллионов евро.