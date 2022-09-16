Тирана, 16 сентября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Министр образования и спорта Албании Эвис Куши 16 сентября сообщила, что в Черногории готовятся перейти к обучению юных албанцев по единому букварю, который уже используется в Албании и Косово.

Филипп Малявин. За изучением алфавита

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано Куши после встречи с черногорским коллегой Миомиром Войиновичем.

Албанский язык считают своим родным 5,5% граждан Черногории.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Албании Эди Рама призвал албанцев по всему миру беречь албанский язык и назвал его основой национального становления албанцев.