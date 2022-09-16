Майнц, Германия, , 22:02 — REGNUM 16 сентября в Майнце на стадионе «Кофас Арена» футбольный клуб «Майнц-05» в первом матче седьмого тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 встретится с берлинской «Гертой». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

Футбол

Стартовые составы команд:

«Майнц-05»: Робин Центнер, Аарон Кариколь, Штефан Белл, Максим Лейч, Эдимилсон Фернандеш, Сильван Видмер, Леандру Баррейру, Анжело Фюльжени, Доминик Кор, Ли Джэ Сон, Карим Онисиво.

«Герта»: Оливер Кристенсен, Филип Уремович, Джонджо Кенни, Марк-Оливер Кемпф, Марвин Платтенхардт, Жан-Поль Бетью, Лука Тузар, Иван Шуньич, Доди Лукебакио, Вилфрид Канга, Чидера Эджуке.

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом. Ассистенты главного судьи — Гвидо Клефе и Эдуард Байтингер.