Нижний Новгород, , 21:00 — REGNUM Нижегородская область сформировала добровольческий танковый батальон, сообщает 16 сентября пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Танковая атака Василий Иванов © ИА REGNUM

Об этом власти Нижегородской области заявили на фоне призыва главы Чечни Рамзана Кадырова к «самомобилизации» на уровне субъектов Российской Федерации.

«Мы уже сформировали батальон из добровольцев. Обеспечили выплатами и всем необходимым. При этом в вопросах обороны и безопасности будем придерживаться необходимости выполнения команд военного руководства», — цитирует пресс-служба слова Глеба Никитина.

Кроме того, губернатор Нижегородской области отметил, что в данный момент власти региона «сконцентрированы на выполнении гуманитарных задач (восстановление Харцызска, прием беженцев) и поддержке семей военнослужащих».

Напомним, ранее Нижегородская область взяла шефство над городом Харцызском в Донбассе.

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