Лондон, 16 сентября, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Футболист Дэвид Бекхэм провёл несколько часов в очереди с британцами, чтобы зайти в Вестминстерской дворец и попрощаться с королевой Елизаветой II. Об этом 16 сентября сообщил Sky News.

Paulblank Дэвид Бекхэм

Бекхэм рассказал, что простоял в очереди 12 часов ради прощания с «особенной» королевой, которая вручала ему Орден Британской империи. «Мне так повезло, что в моей жизни было несколько моментов, когда я был рядом с Её Величеством. Это грустный день, но это день, который нужно запомнить», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Она стала самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.