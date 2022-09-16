Санкт-Петербург, , 20:29 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение компании «Воздушные ворота Северной столицы», являющейся главным оператором аэропорта «Пулково». Об этом сообщает 16 сентября пресс-служба ведомства.

Аэропорт «Пулково» Иван Шилов © ИА REGNUM

В ФАС отметили, что авиаперевозчик «Победа» неоднократно обращался к оператору с просьбой предоставить доступ к объектам инфраструктуры для наземного обслуживания самолётов, однако эти обращения остались без рассмотрения.

При этом по расчетам «Победы» стоимость обслуживания самолетов её дочерней компанией «Победа Хэндлинг» — на 40-50% ниже действующих тарифов оператора, указали в ведомстве.

Проанализировав ситуацию, ФАС сочла действия оператора аэропорта злоупотреблением доминирующим положением и выдала компании предупреждение о необходимости рассмотреть заявки «Победа Хэндлинг» в срок до 3 октября 2022 года.

В свою очередь в аэропорту «Пулково» сообщили ТАСС, что услуги авиакомпании «Победа» предоставляются по договору с перевозчиком, и официального уведомления об отказе от договора на обслуживание от авиакомпании не поступало.

«Задействованная инфраструктура проектировалась с расчётом на обслуживание текущего пассажиропотока. Свободные производственные мощности отсутствуют», — заявили в «Пулково», добавив при этом, что тарифы оператора аэропорта — ниже стоимости обслуживания «Победа Хэндлинг».