Путин назвал предупреждающими недавние удары ВКС РФ по объектам б. УССР
Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Российские военные пока «достаточно сдержанно» отвечают ВСУ в рамках спецоперации на территории б. УССР, сообщил 16 сентября журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ШОС.
Kremlin.ru
Владимир Путин
Отметив, что такая сдержанность — «до поры до времени», президент напомнил, что ВКС РФ совсем недавно «нанесли пару ударов чувствительных».
«Но это, будем считать, что предупреждающие удары».
Напомним, по объектам инфраструктуры, критичным для бандеровской армии, в городе Кривом Роге (Днепропетровская область) ВКС РФ нанесли удары 14 и 16 сентября.