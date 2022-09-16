Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Российские военные пока «достаточно сдержанно» отвечают ВСУ в рамках спецоперации на территории б. УССР, сообщил 16 сентября журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ШОС.

Kremlin.ru Владимир Путин

Отметив, что такая сдержанность — «до поры до времени», президент напомнил, что ВКС РФ совсем недавно «нанесли пару ударов чувствительных».

Владимир Путин «Но это, будем считать, что предупреждающие удары».

Напомним, по объектам инфраструктуры, критичным для бандеровской армии, в городе Кривом Роге (Днепропетровская область) ВКС РФ нанесли удары 14 и 16 сентября.