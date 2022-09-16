Мехико, 16 сентября, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Мексиканские власти арестовали генерала в отставке Хосе Родригеса в связи с исчезновением 43 студентов в 2014 году, сообщает 16 сентября Reuters.

Флаг Мексики

В результате Родригес стал самым высокопоставленным военным офицером, задержанным по этому делу.

Ранее было выдано четыре ордера на арест военных чиновниковв, рассказал заместитель министра безопасности Рикардо Мехия. На данный момент три чиновника были арестованы.

В 2014 году Родригес возглавлял подразделение полиции. По мнению предыдущего правительства именно коррумпированное руководство полиции совершило преступление в сговоре с местной наркобандой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исчезновение 43 студентов педагогического колледжа имени Рауля Исидро Бургоса в городе Игуала в мексиканском штате Герреро в 2014 году было названо министерством внутренних дел Мексики государственным преступлением. В опубликованном 19 августа предварительном отчёте МВД говорилось о причастности к исчезновению студентов преступной группы Guerreros Unidos («Объединённые воины»), а также сотрудников различных мексиканских государственных учреждений.