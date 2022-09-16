Самарканд, Узбекистан, , 19:13 — REGNUM Киевские власти объявили о том, что проводят контрнаступательную операцию, в России с интересом посмотрят на ход её проведения. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания совета глав государств-членов ШОС.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Киевские власти уже объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Посмотрим, как она будет (проходить), чем она закончится», — заявил Путин.

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