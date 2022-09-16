Самарканд, Узбекистан, , 19:07 — REGNUM Россия решительно ответит на террористические акты Киевского режима, если последний не осознает недопустимость таких методов. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания совета глав государств-членов ШОС.

«Это такая серьёзная вещь, это по сути использование террористических методов. Мы видим это по убийству должностных лиц на освобождённых территориях, мы видим это даже по попыткам проведения терактов на территории РФ, в том числе… даже попытки проведения терактов если не на самих объектах, то вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций на территории РФ, я уж не говорю про Запорожскую АЭС», — заявил Путин.

«Ответ-то будет, если они не поймут в конце концов, что такие методы недопустимы», — указал он.

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