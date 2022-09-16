Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Некоторые политологи и наблюдатели на Западе рассчитывают либо на то, чтобы разрушить Россию вовсе, либо использовать её как противовес Китаю. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания совета глав государств-членов ШОС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«На протяжении десятилетий в западных странах постоянно культивировалась идея развала Советского Союза и исторической России и России как таковой, её ядра», — заявил Путин.

Путин напомнил в связи с этим о словах Бжезинского.

«Он даже разделил на конкретные части всю территорию нашей страны. Потом, правда, немножко изменил свою позицию, полагая, что Россию лучше сохранить как антипод Китаю и использовать её как инструмент в борьбе с Китаем. Не дождутся этого», — подчеркнул президент.