Вашингтон, , 18:59 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена близка к разработке официальной криптовалюты — цифрового доллара — после проведения ряда исследований, которые показали, что это может отвечать национальным интересам, сообщает 16 сентября UPI.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Казначейство рекомендует Белому дому изучить возможность создания официальной криптовалюты в рамках комплексного плана по регулированию сектора криптовалют и борьбе с цифровым мошенничеством.

Данная рекомендация появилась спустя несколько месяцев после того, как Джо Байден приказал федеральным агентствам проанализировать перспективу создания цифрового доллара.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что появление цифровых валют может привести к тому, что привычные национальные валюты перестанут выполнять функции денег.

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