Самарканд, Узбекистан, , 18:05 — REGNUM Четвертая часть поставляемого в Турцию российского газа будет оплачиваться в рублях, заявил 16 сентября президент России Владимир Путин на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Такое заявление он сделал на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

При этом российский лидер отметил, что Турция надежно выполняет свои обязательства по транзиту российского газа.

Напомним, президент Турции присутствует на саммите ШОС в Самарканде в качестве почетного гостя.

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