Москва, , 17:51 — REGNUM Центробанк России ищет баланс, постепенно снижая ключевую ставку, заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев («Единая Россия»).

Ключевая ставка

Ранее совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базовых пунктов, до 7,5% годовых. В регуляторе пояснили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

«Вопрос очень объемный и, скажем так, дискуссионный. Очевидно, что чем ниже ставка Центробанка РФ, тем шире кредитование в стране, тем выше экономическая активность. Если мы приведем ставку к 2%, как у наших основных конкурентов в мире, то сможем существенно поднять экономическую активность, заниматься серьезными инфраструктурными проектами, вкладывать средства и планировать стратегии на долгосрочную перспективу. Однако, Центробанк РФ в таком развитии видит существенные риски, связаны они и с инфляционной составляющей, и со спекулятивными играми и иными факторами», — сказал Нифантьев.

Депутат отметил, что в условиях, когда крупнейшие западные экономики ведут против России агрессивную экономическую войну на уничтожение, ведомая Центробанком и правительством РФ финансовая политика страны «чувствует себя более чем уверенно».

«Поэтому безусловно, экономика страны ждет от ЦБ РФ ставку 3-4%, а для промышленности 1-2%, но пока риски слишком высокие и в существующей экономической парадигме осторожное уменьшение ставки оправдано», — заключил парламентарий.

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