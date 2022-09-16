Санкт-Петербург, 16 сентября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Три именных дивизиона — «Невский», «Ладожский» и «Ленинградский» — были сформированы в Ленинградской области и направлены в зону проведения специальной военной операции (СВО) России на территории бывшей УССР. Об этом сообщил 16 сентября источник издания Online47 в региональном правительстве.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

Ранее ИА REGNUM сообщало, что летом текущего года был объявлен набор добровольцев в областные артиллерийские дивизионы «Невский», «Ладожский» и «Ленинградский», которые после обучения отправились на территорию боевых действий.

«В общей сложности в рядах СВО геройски воюют более 1000 добровольцев, подготовленных и экипированных», — говорится в сообщении.

Напомним, формирование дивизионов осуществляет пункт отбора на военную службу по телефону: 8 (812) 572-20-30 или в военном комиссариате Ленинградской области на набережной реки Фонтанки, 90, в Петербурге.

Власти Ленобласти в свою очередь оказывают социальную поддержку добровольцам в виде единовременных выплат в 300 тыс. рублей, а также предоставляют преимущество при зачислении в государственные образовательные организации среднего и высшего профессионального образования и помогают детям военнослужащих при записи в детский сад.

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Помимо этого, власти Ленобласти сохранят рабочие места и выплатят материальную помощь добровольцам. Финансовая поддержка работника составит два минимальных размера заработной платы Ленинградской области — это 31,9 тыс. рублей в месяц. Выплата будет производиться дважды за полгода действия контракта: по результатам прохождения военной службы по истечении трех и шести месяцев. Таким образом, объем материальной поддержки составит 191,4 тыс. рублей.