Новосибирск, , 17:11 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») обратил внимание на «скандальную», по его словам, историю с демонтажем памятной стелы 45-летия Победы в Новосибирске. Он подчеркнул, что хотя «СКР возбудил уголовное дело, а прокуратура ведёт проверку — чиновники продолжают упорствовать в своём вранье».

Анатолий Локоть Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Теперь мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявляет, что стелу переносят по просьбе самих же ветеранов, — написал Хинштейн в своём телеграм-канале. — Правда, это полностью противоречит хронологии событий и здравому смыслу. Ранее власти не скрывали, что земля им понадобилась под строительство гостиницы».

Он напомнил, что в свою бытность депутатом ГД от КПРФ нынешний мэр Новосибирска Анатолий Локоть «был едва ли не самым активным депутатом-коммунистом и ежедневно выступал на «пленарке», пламенно бичуя чиновников-мздоимцев и бездушную власть, но стоило ему самому пересесть в чиновничье кресло…»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть, говоря о демонтаже стелы, возведённой в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что «ни о каком сносе речи не идёт», а «стела в очень плохом состоянии и нуждается в реставрации».

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