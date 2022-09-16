Самарканд, Узбекистан, , 17:03 — REGNUM Нанести визит в Россию предложил президент страны Владимир Путин индийскому премьер-министру Нарендре Моди на встрече 16 сентября в городе Самарканде (Узбекистан) на саммите ШОС.

Владимир Путин и Нарендра Моди Kremlin.ru

«Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас посетить Россию», — сказал Путин.

Комментируя состоявшуюся встречу глав стран ШОС, президент России назвал её «очень удачной». Что касается отношений Москвы и Нью-Дели, две страны, по оценке главы России, «постоянно координируют свои позиции, несмотря на коронавирусные ограничения».

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