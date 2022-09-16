Самарканд, Узбекистан, , 16:54 — REGNUM Хорошие отношения между Россией и Индией принесут пользу всему миру, заявил 16 сентября индийский премьер-министр Нарендра Моди на саммите ШОС.

Владимир Путин и Нарендра Моди Kremlin.ru

«Наши отношения будут улучшаться и будут полезны для всего мира», — заявил Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин в разговоре с Моди затронул тему спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, отметив, что Киев хочет войны, а не Россия.

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