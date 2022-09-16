Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела в действиях управляющей компании международного аэропорта «Пулково» злоупотребление доминирующим положением при предоставлении доступа к своей инфраструктуре для «дочки» авиакомпании «Победа», сообщили 16 сентября в пресс-службе управления.

Аэропорт Пулково Pulkovoairport.ru

Как установили антимонопольщики, компания «Победы Хэндлинг» неоднократно просила «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС) предоставить доступ к объектам инфраструктуры аэропорта для наземного обслуживания своих воздушных судов.

«По расчетам авиаперевозчика, стоимость обслуживания самолетов в этом случае сократилась бы на 40-50% от действующих тарифов оператора, что позволило бы продавать авиабилеты из Санкт-Петербурга по более низким ценам», — уточнили в ФАС, добавив, что оператор аэропорта все просьбы проигнорировал.

По мнению ФАС, действия ВВСС являются злоупотреблением доминирующим положением и ограничивают конкуренцию на рынке услуг по обслуживанию пассажиров. Ввиду чего ФАС выдало оператору аэропорта предупреждение о необходимости прекратить бездействие и рассмотреть заявки «Победа Хэндлинг» в срок до 3 октября 2022 года.

«В случае неисполнения предупреждения служба вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства», — подытожили в ФАС.