Белгород, , 19:23 — REGNUM Аспирант медицинского института Белгородского госуниверситета (БелГУ) Владислав Дуброва совместно с командой командой молодых исследователей помогает белгородцам, перенёсшим острые нарушения мозгового кровообращения. Проект «Разработка и апробация новой методики реабилитации в домашних условиях больных после ОНМК с использованием развивающего стенда», реализуется благодаря нацпроекту «Наука и университеты» и программе «Приоритет 2030». Подробности сообщает пресс-служба БелГУ.

Белгородские ученые разработали мобильный тренажер для восстановления мелкой моторики у пациентов, перенесших инсульт Пресс-служба «БелГУ»

«Ежегодно инсульт головного мозга становится причиной инвалидности сотен тысяч россиян. Разработанное устройство существенно облегчит процесс взаимодействия врача и пациента в период реабилитации. После нескольких самостоятельных занятий пациента врач смотрит, как идёт процесс восстановления и вносит коррективы по использованию «умного» устройства. Таким образом осуществляется постоянный эффективный контроль за состоянием пациента», — пояснил Владислав Дуброва.

Для реабилитации пациентов используют комплекс специально разработанных упражнений и особую функциональную доску — бизиборд. Сама доска похожа на детский бизиборд: на ней установлены разнообразные элементы, призванные развивать мелкую моторику и восстановить двигательную функцию верхних конечностей и пальцев.

Как отметил сам Владислав Дуброва, элементы подобраны так, чтобы помочь восстановить отдельным пациентам ещё и бытовые навыки.

«На бизиборде есть розетка с вилкой, выключатель, замок с ключами. Пациенты после инсульта — разные, некоторым требуется вспомнить, как пользоваться тем же выключателем. У некоторых нарушена кратковременная память: они не всегда помнят, для чего нужен тот или иной предмет. После серии упражнений с доской многие запоминают, как работает выключатель, крючок, как завязывать шнурки», — пояснил молодой учёный.

«Начинку» для бизибордов разрабатывали совместно с Ново-Таволжанской больницей медицинской реабилитации. Все пациенты, которые в данный момент проходят курс реабилитации под руководством Владислава Дубровы, уже прошли восстановительный курс в данном медицинском учреждении. В нём тоже имеются бизиборды, но они большого размера и прикреплены к стене. Преимущество разработанных учёным НИУ «БелГУ» досок заключается в их мобильности. Пациент может заниматься в любое время, переносить бизиборд туда, где в данный момент удобнее расположиться.

Как отметил Владислав Дуброва, работа ведётся с пациентами, которые перенесли инсульт недавно — около полугода назад: чем меньше времени прошло с момента болезни, тем выше эффективность реабилитационной программы.

«По результатам исследования мы сравним показатели двух фокус-групп. Первая — пациенты, которые после прохождения реабилитации в Новой Таволжанке отказались от занятий дома. Вторая — те, кто согласился и регулярно делают комплекс упражнений и занимаются с бизибордом. Изначально мы поставили себе цель, чтобы мобильность и состояние пациентов улучшилось на минимум на 10%. Однако уже сейчас видим динамику, в несколько раз опережающую намеченные результаты. Одна из пациенток уже вышла на работу», — поделился молодой учёный.

В первый раз все элементы доски пациентка прошла примерно за семь минут. После месяца занятий то же самое задание потребовало уже полторы минуты. Женщина занималась четыре раза в день, почти полностью восстановила подвижность пальцев и плечевого сустава.

В данный момент функциональная доска изготовлена из дерева и деталей бытовых предметов. Некоторые элементы моделируют и печатают на 3D-принтере для максимального соответствия требуемым характеристикам по форме и размеру тренажёра. Итогом исследования станет разработка методических рекомендаций по реабилитации больных после ОНМК в домашних условиях с использованием специального устройства.

Как отметил руководитель проекта, благодаря программному обеспечению с элементами биологической обратной связи устройство обладает возможностью считывать показатели эффективности выполнения упражнений — начиная от продолжительности занятий по времени, степени усилия и заканчивая количеством выполненных упражнений. Данная информация передаётся на программный компьютер лечащему врачу, что позволяет обеспечить индивидуальный подход при составлении программы дистанционной реабилитации.

Недавно «умное» устройство для восстановления пациентов после инсульта удостоено золотой медали и почётного диплома завершившейся в Китае Молодёжной патентной инкубационной выставки «Один пояс, один путь».

НИУ «БелГУ» уделяет большое внимание исследованиям, направленным на улучшение качества здоровья и благополучия человека. Университет активно работает над проблемой инсульта и его осложнений.

Так, в НИИ Фармакологии живых систем учёные разработали препарат для восстановления мозга после инсульта. По словам заведующего кафедрой фармакологии и клинической фармакологии, доктора медицинских наук, профессора Михаила Покровского, новое средство обладает высокой антиоксидантной, антиишемической и цитопротективной активностью при церебральных повреждениях, развивающихся при геморрагическом инсульте.

Эффективность препарата уже проверили на подопытных крысах в соответствии с соблюдением «Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях» и положенных этических норм.

Что касается «умного» устройства, то на сегодняшний день учёные получили ноу-хау и подают заявку на патент как на само изобретение, так и на программы для ЭВМ. Далее предстоит его сертификация качества, которая будет выполнена по международным стандартам.

«В среднем восстановление пациентов длится от трёх до шести месяцев. «Умное» устройство не меняет функции механического бизиборда, а обеспечивает получение биологически обратной связи. Работа ПО основана на сохранении статистики использования рабочих зон пользователем кейс-чемодана. Также в функции ПО входит деятельность голосового помощника, задача которого — помочь и заинтересовать пользователя в использовании рабочих зон, — заметил Владислав Дуброва.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно целям национального проекта «Наука и университеты», Россия должна войти в пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.