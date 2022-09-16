Брюссель, 16 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. За создание в Европейском союзе специальной миссии по обучению и помощи для боевиков киевского нацистского режима выступили главы МИД Франции, Польши и Германии. Об этом 16 сентября говорится в совместном заявлении уполномоченных по европейским делам при внешнеполитических ведомствах трёх стран.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы признаем, что помощь в поддержании [киевских] вооруженных сил в долгосрочной перспективе влечет за собой выход за рамки предоставления оборудования, в частности путем создания специальной европейской миссии по обучению и помощи в ЕС для … военных [Киева], которая также будет обеспечивать техническое обслуживание и ремонт военной техники», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что иерей Анатолий Григорьев погиб при исполнении пастырского долга в зоне специальной военной операции.