Москва, , 15:42 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на защиту территориальной целостности России, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Василием Пискарёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентарии обратили внимание на то, что участились случаи распространения на территории страны печатно-буклетной, картографической и иной продукции, на которой те или иные части территории Российской Федерации (например, Крым, южные Курилы и другие) наглядно отнесены к территориям других государств.

В этой связи предлагается скорректировать предусмотренное федеральным законом «О противодействии экстремистском деятельности» понятие экстремистских материалов путем отнесения к ним предназначенных для распространения либо публичного демонстрирования картографических и иных документов и изображений, оспаривающих территориальную целостность Российской Федерации.

Еще один проект закона вводит ответственность за нарушение новых норм.

«Реализация предлагаемого изменения позволит предупреждать и пресекать организуемую иностранными государствами информационно-пропагандистскую деятельность, связанную с «картографической экспансией», и создаст дополнительные гарантии обеспечения целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации», — указали авторы инициативы.

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