Саратов, , 19:03 — REGNUM Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Роман Грибов с 16 сентября освобожден от занимаемой должности. Соответствующее постановление подписал врио губернатора региона Роман Бусаргин.

Увольнение

Пресс-службой правительства Саратовской области уточняется, что Грибов уволен в связи с переходом на выборную должность.

Также свой пост покинет советник губернатора Саратовской области Валерий Радаев. Он уволен с 15 сентября по собственной инициативе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в августе подал в отставку глава Саратова Михаил Исаев. Исполнять обязанности мэра назначили бывшего руководителя Ленинского района Саратова Ладу Мокроусову.

Читайте также: Глава Саратова покидает свой пост