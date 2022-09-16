Ереван, , 15:22 — REGNUM Подразделения вооружённых сил Азербайджана в ходе вторжения на армянскую территорию в направлении Джермук продвинулись на глубину до 7,5 км, а ширина фронта составил 8,5 км. Об этом 16 сентября сообщил начальник Генерального штаба Армении Эдуард Асрян на встрече с иностранными послами.

Вооруженные силы Армении Минобороны Армении

«В настоящее время группы подразделений ВС Азербайджана находятся на расстоянии 4,5 километров от Джермука», — сказал Асрян.

Он отметил, что ранее азербайджанские подразделения находились в 11 — 12 км от Джермука. При этом часть подразделений ВС Азербайджана из тех, кто зашёл на армянскую территорию, в настоящее время якобы находится под контролем ВС Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, боевые столкновения начались на границе Армении и Азербайджана в ночь на 13 сентября, обе стороны понесли потери. Вечером 14 сентября Ереван и Баку договорились о перемирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Алиев: Армения нанесла огромный удар по процессу нормализации отношений

Читайте развитие сюжета: В Армении заявили об окружении группы азербайджанских военнослужащих