Зеленодольский район, Татарстан, 16 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Иерей Анатолий Григорьев погиб при исполнении пастырского долга в зоне специальной военной операции. Об этом 16 сентября сообщается в телеграм-канале митрополии Татарии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Атрибуты священников

Настоятель храма Богоявления Господня в селе Исаково Зеленодольского района Татарии — иерей Анатолий Григорьев погиб 9 сентября при исполнении пастырских обязанностей по духовному окормлению военнослужащих сформированного в республике батальона «Алга».

18 сентября пройдет отпевание священнослужителя в восстановленном им Богоявленском храме. Божественную литургию возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Ранее ИА REGNUM передавало, в марте в Петербурге проводили в последний путь клирика военного благочиния, протоиерея Олега Артемова, погибшего при обстреле приграничного села Журавлевка Белгородской области со стороны ВСУ из реактивной системы залпового огня «Смерч».

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