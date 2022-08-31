Казань, , 18:09 — REGNUM Единовременную денежную выплату членам семей военнослужащих органов Федеральной службы безопасности, погибших в результате выполнения задачи по охране госграницы РФ на участках, примыкающих к зоне специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик и б. УССР, утвердили в Татарии. Соответствующий указ 31 августа подписал глава РТ Рустам Минниханов.

Указ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данная мера вводится для материальной поддержки членов семей погибших военнослужащих.

Напоминаем, в апреле в Татарии был принят указ о дополнительной материальной помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации России на территории б. УССР. Размер единовременной выплаты составляет 2 млн рублей.

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