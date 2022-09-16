София, , 15:16 — REGNUM Правительство Болгарии рассматривает возможность приобретения во временное пользование самолетов ВВС Франции и Швеции для нужд болгарского минобороны. Об этом 16 сентября сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как заявил сегодня действующий руководитель оборонного ведомства Болгарии Димитр Стоянов, соответствующее боевые единицы будут задействованы в охране воздушного пространства страны, а также охране границ НАТО.

«Регулярное использование лизинговых самолетов позволит нашим пилотам сохранить квалификацию до покупки Софией американских истребителей F-16», — отметил, в частности, он.

О каких именно французских и шведских самолетах идет речь, не сообщается.

Напомним, ранее власти Болгарии вели переговоры с Вашингтоном о закупках у США партии военных самолетов. Подписание контракта было отложено до 2025 года.