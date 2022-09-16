Симферополь, 16 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил соболезнования родным и близким генерального прокурора Луганской Народной Республики Сергей Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко, погибших в результате теракта 16 сентября.

Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Сергей Аксёнов

Глава Крыма пожелал также выздоровления пострадавшим и выразил готовность оказать всю необходимую помощь.

«Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое звериное нутро. Эти трусливые подонки хотят уничтожить всех, кто пытается наладить нормальную жизнь на Донбассе, запугать мирных граждан, сломить волю народа. Но это им не удастся. [Территории бывш. УССР] — террористическое государство. Конец у террористов может быть только один. Проверено историей», — написал в телеграм-канале Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор ЛНР и его заместитель погибли в результате взрыва, глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.