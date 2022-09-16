* талибам — запрещённая в России организация

Вена, 16 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Ряд политических деятелей, выступающих против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), собрались на встрече в Вене, столице Австрии, для обсуждения ситуации в Афганистане, проблем страны и их и решения.

Bwag Вена

По сообщению информационного агентства «Шафакна», на этой встрече, которая была проведена в сотрудничестве с «Австрийским институтом международных отношений», присутствуют Ахмад Масуд, лидер Фронта национального сопротивления Афганистана, Рахматулла Набиль, бывший глава службы национальной безопасности Афганистана, Рангин Дадфар Спанта, бывший советник по национальной безопасности и министр иностранных дел, Залмай Расул, бывший министр иностранных дел Афганистана, Фавзия Кофи и Шукрия Баракзай, бывшие депутаты, и ряд других политических деятелей, выступающих против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Встреча началась за закрытыми дверями и, как сообщается, продлится три дня. Пока нет информации о деталях этой встречи, но в первый раз в одной из европейских стран собирается ряд оппозиционных талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) политических деятелей.

Встреча в Вене проходит в то время, когда в афганской провинции Панджшер идут ожесточенные бои между силами Фронта национального сопротивления и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ходе которых за последние дни погиб ряд высших командиров с обеих сторон.

Прошло больше года с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, но оппозиционные радикалам политические группы страдают от отсутствия политической и военной сплочённости и отсутствия видения общих целей.

Отсутствие политической сплочённости

С тех пор как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, несколько политических и военных группировок объявили, что они будут оказывать политическое и военное сопротивление радикалам.

Фронт национального сопротивления, возглавляемый Ахмадом Масудом, сыном Ахмад Шаха Масуда, и Высший совет национального сопротивления за спасение Афганистана, в состав которого входят некоторые из наиболее видных лидеров и политических деятелей Афганистана, «Фронт Азадеган» и ряд других фронтов, заявили о своём существовании за последний год.

Эти группировки требуют создания «инклюзивного правительства» и «децентрализации власти» в Афганистане и не принимают Исламский Эмират талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как политическую систему в Афганистане и выступают за структуру, основанную на голосовании людей.

Из этих организаций Фронт национального сопротивления участвует в военной конфронтации с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а Высший совет национального сопротивления за спасение Афганистана превратился в политического противника радикалов.

Но все эти группировки за прошедший год не смогли добиться необходимой сплочённости, а их силы пострадали от раздробленности как в политическом, так и в военном отношении.

С другой стороны, оппозиционные талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) политические и военные группировки не смогли создать необходимую координацию между собой, и это отсутствие координации не позволило им создать сильный единый фронт борьбы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отсутствие общих целей и видения проблемы

Противостоящие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) политические и военные группировки так и не смогли создать единую структуру с общими целями и планами и собраться под её руководством.

Ни одна из этих групп не смогла создать для себя определённую структуру и конкретизировать положение лиц в этой структуре. Отсутствие единой структуры, имеющей чёткие цели и видение, сделало противостоящие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) политические и военные группировки неспособными устранить разницу во взглядах и объединиться для борьбы против радикалов.

Пока политические и военные противники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогут создать общую военно-политическую структуру и определить общие цели, политическая и военная борьба с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет эффективной и действенной, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут просто затянуть войну и заставить их столкнуться с нехваткой ресурсов и живой силы.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Но если политические противники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогут определить конкретную всеобъемлющую структуру с общими целями, без сомнения, баланс в боевых действиях изменится в их пользу, и число тех, кто их поддержит, также будет увеличиваться с каждым днём.

С этой точки зрения, итоги венской встречи, ввиду отсутствия на ней наиболее видных афганских политических деятелей, не могут оказать большого влияния на ситуацию в Афганистане, и нельзя ожидать, что эта встреча приведёт к существенным изменениям в сопротивлении талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Но, с другой стороны, подобные встречи могут помочь выявить истинное лицо «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представить реальную картину того, что происходит сегодня в Афганистане под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Несомненно, народ Афганистана в нынешней ситуации нуждается в том, чтобы мир прислушался к его боли, прекратил взаимодействие с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и усилил давление на них, чтобы они отказались от политической и военной тирании в Афганистане.