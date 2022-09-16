Тайбэй, 16 сентября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила к Тайваню военные самолёты и корабли. Об этом 16 сентября сообщили в минобороны острова.

ВВС НОАК

По данным, включенным в ежедневную сводку, по состоянию на 17:00 по местному времени (12:00 по московскому) в акватории возле Тайваня зафиксированы пять военных кораблей и 43 самолёта НОАК.

Уточняется, что 20 самолётов вошли в опознавательную зону ПВО острова, пройдя «срединную линию» в Тайваньском проливе.