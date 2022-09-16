Бишкек, 16 сентября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Киргизский город Баткен был обстрелян военными Таджикистана из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

«Окрестности аэропорта города Баткен и объекты на окраине города подверглись обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате обстрела были разрушены объекты гражданской инфраструктуры Баткена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что о прекращении огня на киргизско-таджикиской границе с 16:00 (13:00 мск) договорились главы Государственных комитетов национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.