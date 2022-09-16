Симферополь, 16 сентября 2022, 14:17 — REGNUM Крупные банки финансируют приобретение снаряжения для крымских добровольцев, отправляющихся в зону СВО. Об этом в соцсетях 16 сентября сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в соцсетях.

Сергей Аксёнов
Сергей Аксёнов
Glava.rk.gov.ru
«Наращиваем эту работу. Несколько крупных банковских структур занимаются формированием материальной базы, закупкой экипировки. Все подразделения будут за счет внебюджетных источников полностью обуты, одеты, причем самое современное будет и вооружение, и броня, каски, средства связи, средства разведки. Эта работа уже поставлена на поток», — сказал Аксенов.

Аксёнов добавил, что у Крыма есть и ресурсы, и желающие участвовать в поддержке российской армии и добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что в зону СВО из региона отправлено 1,2 тысячи добровольцев, завершается формирование ещё двух батальонов.