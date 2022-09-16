Симферополь, 16 сентября 2022, 14:17 — REGNUM Крупные банки финансируют приобретение снаряжения для крымских добровольцев, отправляющихся в зону СВО. Об этом в соцсетях 16 сентября сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в соцсетях.
Аксёнов добавил, что у Крыма есть и ресурсы, и желающие участвовать в поддержке российской армии и добровольцев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что в зону СВО из региона отправлено 1,2 тысячи добровольцев, завершается формирование ещё двух батальонов.