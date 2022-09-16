Бишкек, 16 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В столице Киргизии более 100 человек вышли на митинг к зданию республиканского парламента, чтобы потребовать от властей предпринять срочные меры по погашению вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе.

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Участники акции протеста призвали чиновников организовать вывоз беженцев из Баткенской области в Бишкек, а также раздать оружие баткенцам и добровольцам из других регионов, желающим защитить территории страны от захвата Таджикистаном.

К митингующим вышли спикер законодательного собрания Талант Мамытов и несколько депутатов. Они заявили, что парламент и правительство работают над урегулированием ситуации в Баткенской области, подвергшейся нападению военных Таджикистана.