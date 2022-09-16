Комрат, Молдавия, , 14:10 — REGNUM Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп 16 сентября прибыл в Молдавию. Об этом сообщает новостной портал Gagauzinfo.

Мустафа Шентоп Tbmm.gov.tr

По данным журналистов, он уже посетил Гагаузскую автономию Молдавии, где его встречала глава Гагаузии Ирина Влах.

«Добро пожаловать в Гагаузию. Мы очень ждали вас», — сказала она.

Сообщается, что после этого состоялась встреча Шентопа с руководством Гагаузии. В программе визита также встреча с членами исполкома и народного собрания Гагаузии, а также посещение объектов, построенных Турцией в Комрате.

Согласно официальным данным, в ходе визита Шентопа планируется его встреча с главой молдавского парламента Игорем Гросу, президентом Молдавии Майей Санду и премьер-министром республики Натальей Гаврилицей. Также намечены встречи членов турецкой делегации с председателями парламентских комиссий.

Стоит отметить, что Шентопа пригласили посетить Молдавию еще в январе 2021 года. Это сделала тогдашний спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная.

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