Самарканд, Узбекистан, 16 сентября 2022, 14:04 — REGNUM Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили за сохранение космоса свободным от оружия любого вида, говорится в декларации по итогам саммита ШОС в Самарканде.
Страны ШОС отметили необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который смог бы обеспечивать укрепление транспарентности и предоставлять надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и неразмещения первыми оружия в космическом пространстве.