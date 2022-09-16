Конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов
Зальцбург, Австрия, 16 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Решение об отстранении российских биатлонистов от международных соревнований оставил в силе Международный союз биатлонистов (IBU). Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба организации.
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Международный союз биатлонистов (IBU)
Такое решение принято на заседании конгресса IBU. По этому вопросу состоялось голосование. «За» было отдано 39 голосов, «против» — два, «воздержались» — пять.
Таким образом, российские биатлонисты по-прежнему не смогут участвовать в международных турнирах «до дальнейшего уведомления».
Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа исполнительный комитет IBU рекомендовал конгрессу организации продлить отстранение российских и белорусских спортсменов.