Зальцбург, Австрия, 16 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Решение об отстранении российских биатлонистов от международных соревнований оставил в силе Международный союз биатлонистов (IBU). Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба организации.

Gaspace11 Международный союз биатлонистов (IBU)

Такое решение принято на заседании конгресса IBU. По этому вопросу состоялось голосование. «За» было отдано 39 голосов, «против» — два, «воздержались» — пять.

Таким образом, российские биатлонисты по-прежнему не смогут участвовать в международных турнирах «до дальнейшего уведомления».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа исполнительный комитет IBU рекомендовал конгрессу организации продлить отстранение российских и белорусских спортсменов.