Ереван, , 13:58 — REGNUM Азербайджан выдвинул пять принципом мирного соглашения с Арменией и ожидал, что работа в этом направлении должна идти без предварительных условий. Об этом азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил 16 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде (Узбекистан).

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

Он обвинил Армению в «широкомасштабной военной провокации», которую Азербайджан пресёк. Алиев возложил всю ответственность за произошедшее на Ереван.

«Провокация Армении является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами», — заявил азербайджанский лидер.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Баку выдвигал пять предложений по мирному соглашению, и в каждом случае Ереван отвечал, что там нет ничего неприемлемого. При этом армянская сторона предлагала дополнительные условия, но ответа от Баку не было. Встреча Пашиняна с Алиевым в Брюсселе в августе также не дала позитивных результатов.

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