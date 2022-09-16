Москва, , 13:55 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели Генерального прокурора Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко поручил возбудить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба СК России.

Глава СКР Александр Бастрыкин Sledcom.ru

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели Генерального прокурора Луганской Народной Республики Сергея Сергеевича Горенко и его заместителя Екатерины Николаевны Стегленко», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в здании Генпрокуратуры ЛНР 16 сентября прогремел взрыв, в результате которого был смертельно ранены генпрокурор республики и его заместитель.

Кроме того, указывается, что российскими следователями по поручению главы СК РФ будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка причастных к этому лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате полученных во время взрыва в здании Генеральной прокуратуры ЛНР также погибла заместитель генпрокурора ЛНР Екатерина Стегленко.